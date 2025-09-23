Серена Уильямс показала фото в кружевном купальнике

Американская теннисистка Серена Уильямс показала фото в откровенном образе. Пост опубликован на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя спортсменка разместила снимок, на котором позировала в голубом слитном купальнике с кружевными вставками. Поверх упомянутого изделия она надела шелковый халат.

«Одета по высшему разряду... и на седьмом небе от счастья. В атласном купальнике, конечно же», — подписала знаменитость.

В августе Серена Уильямс снялась в купальнике после похудения. Спортсменка позировала на размещенных кадрах, стоя в морской воде.