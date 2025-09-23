Телеведущая Елена Летучая снялась в бикини

Экс-ведущая шоу «Ревизорро» Елена Летучая продемонстрировала фигуру в купальнике. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Елена Летучая показала кадры, сделанные во время отдыха на Мальдивах. На одном из снимков телеведущая позировала в леопардовом бикини, которое дополнила солнцезащитными очками в золотой оправе и часами. Артистка была запечатлена с мокрыми распущенными волосами и без косметики. Знаменитость держала чашку, стоя в бассейне.

В начале сентября Елена Летучая раскрыла свой вес после похудения. Она показала весы, на которых была написано, что телеведущая смогла похудеть до 62,3 килограммов. Звезда сообщила, что достигла такого результата за две недели. 46-летняя Летучая рассказала, что ей помогли диетическое питание, усиленный спорт, криосауна и подводные массажи.

До этого Елена Летучая выложила фото, на котором предстала в черном облегающем боди. Телеведущая дополнила его прозрачной юбкой в тон и высокими кожаными сапогами на каблуках. Знаменитость также надела несколько браслетов, золотые серьги-кольца и цепочку. Артистка была запечатлена с гладким пучком в номере отеля.