Дочь шеф-повара «Адской кухни» опубликовала фото в откровенном бикини

Дочь шеф-повара и ведущего программы «Адская кухня» Гордона Рамзи Холли опубликовала откровенные фото с отдыха. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летняя наследница телезвезды запечатлена на фоне бассейна и холма. Она позировала перед камерой, сидя на шезлонге, в фиолетовом бикини, которое состояло из бюстгальтера с золотистой подвеской в виде морской звезды и плавок со средней посадкой. Кроме того, она надела солнцезащитные очки с желтыми линзами и браслеты.

«Лето еще не закончилось!» — подписала знаменитость кадры.

В сентябре прошлого года Гордон Рамзи снялся топлес для обложки журнала Men’s Health. Тогда кулинар предстал перед камерой в спортивных шортах выше колена и облегающей майке, которую он впоследствии снял.