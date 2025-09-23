Новые образы Собчак и Тимати взорвали интернет

Журналистка Ксения Собчак и рэпер Тимати снялись вместе в образах в стиле 2000-х годов и взорвали интернет. Совместный пост появился на страницах знаменитостей в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Собчак предстала перед камерой в атласном платье пыльно-розового цвета с черным лифом с треугольными чашками, дополнив свой образ остроносыми туфлями и меховой накидкой. Исполнитель тоже выбрал образ в эстетике «нулевых», позируя в футболке с изображением группы Spice Girls и белых брюках.

Собчак и Тимати станцевали на камеру в окружении других звезд под песню «Потанцуй со мной», которую исполнял сам музыкант. Известно, что ведущая снималась в клипе на упомянутый трек.

Ролик быстро стал вирусным и набрал более трех миллионов просмотров. Подписчики восхитились внешним видом знаменитостей под видео.

«Лучшее, что мы видели за сегодня», «Собчак среди всех компании девочек выглядит эффектнее всех», «Тимати сияет», «Ксения — вы очень красивая и харизматичная», «Мои сны при температуре 40», — высказывались многочисленные комментаторы.

Ранее Ксения Собчак снялась в рубашке авторства дизайнера Гоши Рубчинского с фразой «Готов к труду и обороне».