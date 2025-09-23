Звезда с самыми идеальными ягодицами в мире вышла в свет в полупрозрачном платье

Британская телеведущая Майя Джама в откровенном виде пришла на вечеринку журнала Vogue. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

31-летняя звезда с самыми идеальными ягодицами в мире посетила мероприятие в отеле The Savoy, организованное в рамках Недели моды в Лондоне. Она предстала перед камерами в прозрачном облегающем макси-платье с украшенным серой бахромой подолом.

В то же время ведущая шоу «Остров любви» надела бюстгальтер пуш-ап в тон, стринги и босоножки на каблуках и нанесла макияж в естественной цветовой гамме.

