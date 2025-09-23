Американская телезвезда Кортни Кардашьян кардинально сменила имидж и показала результат на камеру. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

46-летняя знаменитость запечатлела себя на камеру в белой футболке с принтом. Так, она предстала перед зеркалом с распущенными волосами и прямой челкой.

«Сезон ведьм», — подписала снимок сестра известной предпринимательницы Ким Кардашьян.

Поклонники оценили преображение кумира в комментариях под публикацией.

«Это новая версия Кортни? Такая сексуальная», «С этой прической ты выглядишь моложе», «Челка смотрится на тебе потрясающе!», «Эра челки наступила в твоей жизни», «Из тебя получилась отличная ведьма с такой прической», — высказывались они.

