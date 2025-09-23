Осенний уход для гладкости и нежности рук

Осенью кожа рук первой встречает холодный воздух, ветер и высушивающие все живое батареи. В результате появляются стянутость, шелушение и тусклый тон, а частые антисептики добивают защитный барьер. Хорошая новость в том, что достаточно двух–трех правильно выбранных средств и пары привычек, чтобы вернуть мягкость и комфорт. Косметолог Ирина Созинова рассказала, какие средства стоит поискать прямо сейчас и почему.

Базовый крем на каждый день: керамиды, мочевина, глицерин

Осенью выбирайте кремы с восстанавливающими липидами и увлажнителями. Керамиды и сквалан чинят «кирпичики» барьера, глицерин и гиалуроновая кислота подтягивают воду, а мочевина в концентрации 5–10 процентов мягко увлажняет и разглаживает.

«Наносите после каждого мытья на руки, уделяя внимание кутикуле и тыльной стороне. Дома держите тюбик у умывальника и еще один в сумке, чтобы рука тянулась автоматически. Если есть ощущение пленки, берите легкие эмульсии днем и более плотную текстуру на вечер», — советует эксперт.

Крем-маска на ночь и «перчатки из крема»

Ночью кожа восстанавливается быстрее, поэтому плотные формулы работают особенно хорошо. Ищите в составе ши, пантенол, ниацинамид, масла миндаля или жожоба. Раз в три–четыре дня делайте мини-маску: толстый слой крема перед сном на чистые руки, сверху хлопковые перчатки на час или до утра. Утром вы получите гладкость без липкости и трещинок.

Мягкое очищение

Самый частый виновник сухости — агрессивное мытье. Смените гель для рук на мягкое мыло с нейтральным pH и добавками глицерина или бетаина, а воду делайте теплой, а не горячей.

«Антисептик выбирайте с добавленными увлажнителями и наносите поверх него крем после полного высыхания. При уборке и мытье посуды всегда используйте хозяйственные перчатки, это простой способ не сводить на нет весь уход», — утверждает косметолог.

Мягкий пилинг и сыворотка для кутикулы

Один раз в неделю делайте нежный пилинг, чтобы убрать шелушение и помочь крему работать лучше. Подойдут кремы с низкими концентрациями молочной или полигидроксикислоты, а также скрабы с очень мелкими полирующими частицами. Скраб используйте на влажной коже и без нажима, кислоты — на сухой и строго по инструкции. После пилинга нанесите масло или сыворотку для кутикулы с пантенолом, витамином Е или скваланом. Этот шаг заметно улучшает вид ногтей и убирает заусенцы.

Защита от солнца и холода

Осеннее солнце по-прежнему влияет на пигментацию и ускоряет старение кожи рук. Утром, когда наносите крем для лица с фактором защиты, проведите остатками по тыльной стороне рук или используйте отдельный легкий SPF-флюид, обновляйте его после активного мытья и длительных прогулок. На улицу надевайте перчатки по погоде, а в ветреный день наносите перед выходом защитный крем с пчелиным воском или силиконовыми полимерами.