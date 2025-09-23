Бренд Bottega Veneta начал продавать короны за сотни тысяч рублей

Итальянский бренд Bottega Veneta начал продавать необычный головной убор за сотни тысяч рублей. Соответствующий товар появился на сайте люксовой марки.

© Lenta.ru

Речь идет о короне Intreccio Head Crown, выполненной из телячьей кожи. Отмечается, что аксессуар изготавливают вручную с помощью уникальной фирменной техники Intrecciato. Стоимость короны составляет 2,6 тысячи евро (255 тысяч рублей).

Ранее немецкий производитель соков Capri Sun и американский модельер Кристиан Сириано также представили на Неделе моды в Нью-Йорке необычную сумку. Сообщалось, что аксессуар в виде пакета сока изготовлен из гибкого серебристого материала и дополнена разноцветными цепями. Тогда Сириано признался, что вдохновением для создания такой сумки послужила его любовь к еде.