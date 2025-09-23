89-летняя звезда «Девчат» ошарашила поклонников снимком в купальнике

Актриса, режиссер Светлана Дружинина показала фигуру в купальнике. 89-летняя артистка позировала в черном монокини с юбкой на пирсе возле качелей и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Наслаждаемся последними теплыми денечками. Ведите активный образ жизни, зимой ходите по снегу босиком, летом плавайте и будете жить долго и счастливо», — отметила звезда фильма «Девчата».

Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост:

«Роскошная женщина! Браво», «Восхищаюсь вами», «Вау! Какая вы красивая», «Нет слов», «Потрясающе выглядите», «Это невероятно», «Вы огонь», «Вот это да», «Шикарная! Ориентир, пример», «Ого, браво».

Дружинина с 1958 года замужем за кинооператором Анатолием Мукасеем. В браке у них родились двое детей: первенца они назвали в честь отца, а младшему сыну дали имя Михаил.

Актриса признавалась, что Мукасей был очень скромным парнем. Они стали близко общаться благодаря общему увлечению — артисты играли в волейбол. По словам звезды, у нее было много поклонников, но она искала надежного человека, который не предаст ее. И в кинооператоре смогла увидеть все качества, которые считала важными для будущего мужа.