Мужчина сделал более ста пластик и возненавидел «уродливых» людей

Британец Джимми Стоун сделал более ста пластик и возненавидел общение с уродливыми людьми. Его комментарии приводит The Sun.

© Lenta.ru

34-летний управляющий недвижимостью рассказал, что собирается вновь улучшить внешность. Так, он готовится к мини-подтяжке лица стоимостью четыре тысячи фунтов стерлингов (451 тысяча рублей). За последние 16 лет житель Виндзора потратил на косметологические процедуры 50 тысяч фунтов стерлингов (5,7 миллиона рублей). В том числе он установил виниры, перенес две ринопластики и пересадку волос и сделал инъекции ботокса и филлеров.

© Соцсети

По словам британца, он считает свою внешность произведением искусства, над которым он постоянно работает.

«Вы рассматриваете каждое несовершенство и корректируете его. Все мои друзья красивые, и я ненавижу общаться с уродливыми людьми», — заявил мужчина, отметив, что после доведения лица до идеальных параметров он займется преображением тела, а также будет искать себе пару.

