Врач дал советы, как отсрочить старение лица

Гладкое лицо без морщин — желание практически всех современных женщин. Одни начинают заниматься собственной внешностью с появлением первых возрастных изменений в возрасте примерно двадцати пяти лет, другие спохватываются ближе к сорока. О том, как отсрочить старение лица, «Газете.Ru» рассказала хирург высшей категории Любовь Сафонова.

Хирург отметила, что для сохранения молодости недостаточно пользоваться только кремом, даже если его состав действительно богат активными компонентами. Кремы проникают в верхние слои кожи и никак не воздействуют на мышцы, которые держат лицевой каркас.

«Для того чтобы сохранять лицо подтянутым, нужно работать с мышцами напрямую. Примерно так, как мы это делаем в спортзале», — сказала она.

Дело в том, что под кожей расположен SMAS — мышечно-лицевой каркас, состоящий из мышц, жировых пакетов и сухожилий. Под воздействием гравитации сухожилия постепенно растягиваются, позволяя мышцам и жировым пакетам опускаться вниз. Мышцы, в свою очередь, тоже видоизменяются — теряют объем и эластичность. Так появляются брыли, носогубные складки, межбровные морщины, опущенные веки и морщины на лбу.

«Гимнастика для лица или фейсфитнес — единственное, что поможет действительно продлить молодость. Выполнение комплекса упражнений, направленных на укрепление мышц и связок, позволит лицевому каркасу намного дольше оставаться на месте. В более молодом возрасте гимнастика укрепит сами по себе хорошие мышцы и связки, заложив прочный фундамент на будущее и укоренив привычку заниматься в дальнейшем. При этом, если уже есть первые возрастные изменения, никогда не поздно начать. Не только наше тело, но и лицо охотно откликаются на физическую нагрузку».

По словам врача, ботокс является серьезным препятствием для фейсфитнеса, так как он прерывает передачу импульсов от мозга к мышцам. Прежде чем приступать к упражнениям, желательно дождаться вывода препарата или ускорить процесс микротоковым массажем.

Чтобы усилить эффект от упражнений, врач рекомендует соблюдать питьевой режим и после занятий делать самомассаж, чтобы избежать гипертонуса мышц. Массаж оказывает благоприятное влияние на качество кожи за счет усиления кровотока, обогащающего кожу кислородом и микроэлементами из крови, расслабляет мышцы, предотвращает заломы и снимает спазмы. Также на молодость лица влияет количество сна, во время которого лицо не подвластно законам гравитации.

«Филлеры, кстати, тоже способствуют опущению тканей, так как молекула гиалуроновой кислоты притягивает большое количество воды, которая по законам физики под собственным весом стремится вниз», — отметила врач.

Курение и алкоголь — не друзья молодости. Из-за них нарушается обогащение крови кислородом и появляются отеки, которые растягивают SMAS. Поэтому отказ от вредных привычек достаточно быстро положительно отразится на внешнем виде.

Врач подчеркивает важность принятия себя. Это касается как возрастных изменений, так и способности ухаживать за собой тем или иным образом. Если спорт вызывает больше отрицания, чем пользы, тогда стоит обратиться к специалисту — косметологу или пластическому хирургу. Главное, чтобы врач грамотно диагностировал существующую или назревающую проблему и повел клиентку по правильному пути омоложения.