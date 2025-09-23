Актриса Олеся Судзиловская опубликовала фото в бикини

Актриса Олеся Судзиловская показала фигуру в бикини. Звезда поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами, снятыми на яхте во время отдыха в Турции. Эти фото активно прокомментировали пользователи соцсети.

«Лето решило напоследок подмигнуть и подарить нам еще один теплый день! Мы с ним попрощались красиво — под солнцем, на волнах и с улыбкой. Спасибо, лето, ты было щедрым и ярким! Теперь — вперед, к новым сезонам и новым приключениям», — написала артистка.

Подписчики знаменитости восхитились ее фигурой:

«Русская Афродита», «Вы женщина, от которой невозможно оторвать взгляд», «Роскошная фигура», «Идеальная Олеся», «Богиня», «Вот это фигура», «Роскошная», «Идеал женской красоты», «Сногсшибательная», «Бесподобная фигура, браво».

Судзиловская рассказывала, что 12 лет занималась художественной гимнастикой, благодаря которой у нее выработалась дисциплина. Актриса тренируется практически каждый день ради стройной фигуры. По признанию звезды, она не заставляет себя идти в зал, а делает это с радостью, потому что видит результаты своего труда. Артистка не скрывает, что довольна отражением в зеркале, поэтому любит публиковать фото в откровенных купальниках и выходить в свет в «смелых» нарядах.

Знаменитость замужем за бизнесменом Сергеем Дзебанем, пара официально зарегистрировала отношения в 2009 году. У супругов двое общих детей: их старшему сыну Артему 16 лет, а младшему Майку 9 лет.