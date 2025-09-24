Анжелика Стубайло рассказала, как она смогла достичь отличной фигуры

Телеведущая и гимнастка Анжелика Стубайло призналась, что не сидит на диетах. В разговоре с Lady Mail она заявила, что оставаться в отличной форме ей помогают занятия спортом. Даже после завершения гимнастической карьеры регулярные тренировки остались частью её жизни.

© Super.ru

«Спорт — это жизнь. Это не громкие слова, это — правда. Я всегда в тонусе: могу заниматься дома, могу пойти в зал. Люблю бокс, пилатес, собираюсь заняться большим теннисом», — высказалась девушка.

По словам Стубайло, перерывов она не позволяет себе даже по выходным. Свободного времени у спортсменки не так много, и его она старается проводить с максимальной для себя пользой. Тренировки, прогулки, походы в кино, общение с близкими — так Анжелика любит отдыхать.

А вот с питанием у чемпионки всё куда проще: она ест что угодно, но понемногу.