Как носить модные ботильоны осенью

Осень — лучшее время для искусной игры с пропорциями. Ботильоны умеют вытягивать ногу, собирать силуэт и менять настроение образа — или же все испортить и сделать ноги визуально толще и короче, если собрать ансамбль неверно. Стилист Маша Ведерникова провела краткий ликбез, как и с чем правильно носить такую обувь.

Джинсы и длина шага

Самая выигрышная пара для ботильонов — прямые джинсы до косточки или чуток длиннее. Край штанины должен либо слегка накрывать верх обуви, либо оставлять тонкую полоску кожи.

«Если джинсы укорочены, добавьте плотные колготки в тон ботильонов и переход станет невидимым. Клеш от колена тоже работает, но следите, чтобы мыс смотрелся из-под низа и давал ощущение легкости. Скинни поддерживают строгие ансамбли, носите их с удлиненным жакетом или пальто прямого кроя, тогда баланс останется на вашей стороне», — утверждает эксперт.

Платья и юбки без разрыва линии

С платьями миди делайте один простой трюк. Пусть край подола закрывает верх ботильонов хотя бы на пару сантиметров. Нога кажется длиннее, а шаг — свободнее. Юбка миди в рубчик, шелковая юбка или плотный твид — все три дружат с гладкой кожей и невысоким каблуком. Мини носите с полупрозрачными колготками и закрытым верхом, иначе образ распадается на контрасты без опоры. Юбка карандаш любит острый нос и лаконичный верх, а трапеция отлично рифмуется с более мягким мысом и подчеркнутой талией.

Цветовое единство и игра фактур

Хит, который всегда работает, — тон в тон. Черные ботильоны с черными колготками и темной юбкой дают бесконечную ногу и изящный силуэт. Теплая гамма тоже прекрасна, когда карамельные ботильоны встречаются с бежевыми брюками и верблюжьим пальто.

«Если хочется акцента, не сдерживайте себя: пусть ботильоны будут винными, а все остальное — спокойным и пастельным. Или наоборот. Кстати, фактура всегда усиливает эффект: гладкая кожа рядом с мягким трикотажем выглядит благородно, замша смягчает строгий жакет, тиснение проявляет характер базового платья», — говорит стилист.

Верх и низ в равновесии

Объемный верх традиционно просит собранного низа. Если на вас дутая куртка или оверсайз кардиган, выбирайте юбку миди или прямые брюки, которые уходят на ботильоны без складок гармошкой. Приталенный жакет или тонкий свитер, наоборот, поддержат чуть более массивный низ. Пальто-халат дает красивую вертикаль, а значит под него лучше надеть ботильоны с острым носом для дополнительного вытяжения. Тренч предполагает небольшой каблук и чистую линию голенища, тогда пояс и плечи играют главную роль.