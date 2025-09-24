Кармен Электра в микрошортах устроила откровенную съемку на диване

Американская модель, актриса, певица, танцовщица Тара Ли Патрик, известная под псевдонимом Кармен Электра, устроила откровенную съемку на диване. Ввидео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

53-летняя знаменитость предстала перед камерой в черных высоких сапогах и голубых микрошортах с разрезами по бокам, которые она надела на сетчатые колготки. Кроме того, на ней были корсет, оформленный шнуровкой на спине, кожаный чокер с металлическим кольцом и тонкая цепь с крестом. Эффектный образ дополнили яркий макияж и распущенные локоны.

На протяжении всего ролика звезда «Спасателей Малибу» позировала с раздвинутыми в стороны ногами, вставала на колени и демонстрировала на камеру пышную грудь.

Ранее Кармен Электра похвасталась фигурой в откровенном наряде и удивила поклонников. Тогда манекенщица снялась в облегающем мини-платье и колготках.