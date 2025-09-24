Эмили Ратаковски снялась в наряде с откровенным декольте

Американская фотомодель и актриса Эмили Ратаковски снялась в откровенном наряде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя манекенщица позировала перед камерой, стоя на улице. Знаменитость продемонстрировала фанатам фигуру в черном атласном платье, декольте которого частично обнажало ее грудь. При этом она подобрала к своему образу открытые туфли на шпильках, распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глаза, подведя их черным карандашом.

Поклонники оценили снимки Ратаковски в комментариях.

«Ты прекрасна», «Ты абсолютно великолепна», «Замечательная женщина», «Королева», «Самая горячая женщина в мире», — высказывались они.

