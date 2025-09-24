Елена Перминова снялась на борту частного самолета

Экс-жена миллиардера Александра Лебедева, Елена Перминова, улетела из России. Об этом манекенщица сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

Елена Перминова снялась на борту частного джета и рассказала, что отправляется в Милан. Модель была запечатлена в серой майке, болеро в тон и микроюбке. Манекенщица добавила к образу солнцезащитные очки, джинсовые ботфорты на каблуках и сумку Dior с монограммой бренда. Бывшая жена Александра Лебедева позировала с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

© Газета.Ru

1 сентября Елене Перминовой исполнилось 39 лет. В честь такого события модель отправилась на романтический ужин со своим бойфрендом Тарасом Романовым. Влюбленные также покатались по каналам Венеции на гондоле. Манекенщица была одета в красное мини-платье и туфли на каблуках. Возлюбленный Перминовой предпочел черный костюм и футболку в тон.

До этого Елена Перминова и Тарас Романов посетили премьеру в рамках Венецианского кинофестиваля. Модель предпочла для выхода черное облегающее платье с контрастными рукавами. Тарас Романов позировал в бархатном пиджаке и брюках.