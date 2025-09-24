89-летняя звезда «Девчат» удивила фанатов снимком в купальнике

Российская актриса и режиссер Светлана Дружинина удивила фанатов снимком в откровенном образе. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

89-летняя знаменитость разместила снимок, на котором предстала в черном слитном купальнике с расклешенной юбкой и на широких бретелях. При этом звезда продемонстрировала фигуру.

Пользователи сети оценили внешний вид Дружининой в комментариях под постом.

«Роскошная женщина! Браво», «Восхищаюсь вами», «Вау! Какая вы красивая», «Нет слов», «Потрясающе выглядите», «Это невероятно», «Вы огонь», «Вот это да», «Шикарная! Ориентир, пример», — написали они.

