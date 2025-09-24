Ксения Бородина похвасталась фигурой в мини-платье

Телеведущая и блогерша Ксения Бородина снялась в мини-платье с глубоким декольте после слухов о беременности. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

42-летняя Ксения Бородина предстала перед камерой в темно-зеленом мини-платье с глубоким декольте и вышивкой, которое сочетала с лаковыми туфлями на каблуках в тон. Телеведущая добавила к образу серьги, ожерелье и сумку. Знаменитости уложили волосы в низкий пучок и сделали вечерний макияж.

© Газета.Ru

На днях Ксения Бородина предложила подписчикам задать интересующие их вопросы. Один из поклонников начал утверждать, что телеведущая ждет ребенка от своего супруга, блогера Николая Сердюкова. Знаменитость посмеялась над словами интернет-пользователя.

«Даже тесты не надо покупать, можно из интернета и от вас узнать», — написала Бородина.

Ведущая воспитывает двух дочерей — Марусю и Теону. Первенец звезды Маруся родилась в 2009 году. Ее отец — предприниматель Юрий Будагов, с которым телеведущая рассталась в 2012-м. Вторая дочь Теона появилась на свет в 2015-м от бизнесмена Курбана Омарова. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись.

В начале июня Ксения Бородина официально оформила брак с возлюбленным Николем Сердюков. Влюбленные провели торжество в отдельный день. Мероприятие прошло на вилле Микетти, куда пригласили друзей и близких.