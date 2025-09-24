Ксения Бородина похвасталась фигурой в мини-платье

Ведущая Ксения Бородина снялась в мини-платье с глубоким декольте
Телеведущая и блогерша Ксения Бородина снялась в мини-платье с глубоким декольте после слухов о беременности. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
42-летняя Ксения Бородина предстала перед камерой в темно-зеленом мини-платье с глубоким декольте и вышивкой, которое сочетала с лаковыми туфлями на каблуках в тон. Телеведущая добавила к образу серьги, ожерелье и сумку. Знаменитости уложили волосы в низкий пучок и сделали вечерний макияж.
На днях Ксения Бородина предложила подписчикам задать интересующие их вопросы. Один из поклонников начал утверждать, что телеведущая ждет ребенка от своего супруга, блогера Николая Сердюкова. Знаменитость посмеялась над словами интернет-пользователя.
«Даже тесты не надо покупать, можно из интернета и от вас узнать», — написала Бородина.
Ведущая воспитывает двух дочерей — Марусю и Теону. Первенец звезды Маруся родилась в 2009 году. Ее отец — предприниматель Юрий Будагов, с которым телеведущая рассталась в 2012-м. Вторая дочь Теона появилась на свет в 2015-м от бизнесмена Курбана Омарова. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись.
В начале июня Ксения Бородина официально оформила брак с возлюбленным Николем Сердюков. Влюбленные провели торжество в отдельный день. Мероприятие прошло на вилле Микетти, куда пригласили друзей и близких.