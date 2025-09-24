Дочь супермодели Кейт Мосс снялась в кожаной мини-юбке

Дочь супермодели Кейт Мосс Лила показала фигуру в кожаной мини-юбке. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

22-летняя Лила Мосс посетила премьеру короткометражного фильма Gucci, которая прошла в рамках Недели моды в Милане. Девушка вышла на публику в черной водолазке и кожаной мини-юбке. Манекенщица добавила к своему образу высокие сапоги на каблуках, массивные золотые серьги, цепочку с кулоном, сумку на плечо и кольцо. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали макияж с черными стрелками и розовым блеском для губ.

Среди гостей мероприятия также были Гвинет Пэлтроу, Деми Мур, Серена Уильямс, Анна Винтур и другие звезды.

В августе папарацци подловили 51-летнюю Кейт Мосс, когда она отдыхала на Ибице с дочерью Лилой и приятелем Джейми Уинстоном. Супермодель была запечатлена в белой блузе в стиле бохо, трусах и солнцезащитных очках. Манекенщица дополнила образ кулонами, массивными браслетами, кольцами и ремнем. Звезда подиумов завершила образ сумкой Hermes, которая, по информации журналистов, стоит £35 тысяч (примерно 3,7 млн рублей. — прим. ред.).