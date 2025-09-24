Лана Дель Рей ответила на слухи о ринопластике

Певица Лана Дель Рей опровергла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) слухи о ринопластике.

© globallookpress

Лана Дель Рей оставила комментарий под своими старыми фото в фан-аккаунте, где обсуждали ее внешность. Певица написала, что не делала никаких пластических операций последние 15 лет. По словам исполнительницы, она обращалась к врачу, который укрепил ее переносицу с помощью филлера, изменив ее внешний вид. Артистка добавила, что процедура длилась всего 7 минут.

В конце июня Лана Дель Рей показала селфи, сделанные в машине. Певица позировала без макияжа и фильтров, продемонстрировав естественную красоту лица. Она также отказалась от укладки, распустив волосы.

В августе 2024 года появились слухи о романе Ланы Дель Рей с Джереми Дюфреном, когда их заметили на прогулке. Тогда певица заявила, что не встречается с мужчиной. Однако в итоге выяснилось, что они все-таки вместе.

В сентябре того же года Лана Дель Рей впервые вышла на публику со своим новым возлюбленным. Певица и Джереми Дюфрен посетили свадьбу модели Карен Элсон, которая прошла в Нью-Йорке. Влюбленные держались за руки на публике.

По информации журналистов People, 26 сентября 2024-го Лана Дель Рей вышла замуж за возлюбленного. Они сыграли свадьбу в Луизиане.