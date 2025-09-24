Как сделать посещение косметолога безопасным

Посещение косметолога без образования, лицензии и необходимого оборудования может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Врач-косметолог, хирург Валерия Алифанова в беседе с радио Sputnik рассказала, какие шаги нужно соблюдать, чтобы прием прошел безопасно и качественно.

Так, нужно убедиться, что у салона или клиники есть лицензия на медицинскую деятельность. Косметология - часть медицины, поэтому процедуры не могут проводиться на дому или в офисе. Лицензия гарантирует, что помещение соответствует санитарным нормам, проходит проверки. Также важно ознакомиться с дипломом врача, сертификатами о повышении квалификации и разрешениями на работу с конкретными препаратами или аппаратами.

Кроме того, необходимо уточнить информацию о препаратах. У них должны быть регистрационные удостоверения и упаковки с указанным сроком годности. Перед вводом препарата под кожу следует заключить договор и подписать информированное согласие - это поможет получить лечение по гарантии или компенсацию в случае осложнений. А еще врач Алифанова посоветовала не гнаться за низкими ценами - если стоимость процедуры сильно ниже среднерыночной, значит, речь идет об экономии на чем-то важном.