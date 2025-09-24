Почему водяные теплые полы пероценены

Только представьте, как вы заходите домой, а там вас встречает семья и теплый пол. Звучит мечтательно, но за введением такой технологии в жилище скрывается несколько подводным камней. Один из видов теплого пола — водяной. Он питается от газового котла, поэтому расхода электричества и диких цен не будет. Но вот другая проблема: он постоянно течет. Автор канала «Строим дом за городом» пишет в своем блоге о том, что в идеале по трубам нужно пускать дистиллированную воду, но это слишком дорогая история. Из-за недостаточного очищения вся система портится и постоянно требует ремонта. Ранее «ГлагоL» писал о плюсах и минус электрических полов с подогревом. Они не так часто ломаются, но цены на их обслуживание кусаются очень сильно.

