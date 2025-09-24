Скарлетт Йоханссон появилась на публике в облегающем платье

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон вышла на публику в облегающем платье с декольте. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

© globallookpress

40-летняя Скарлетт Йоханссон попала в объективы папарацци, когда направлялась на шоу Стивена Кольбера в Нью-Йорке. Актриса выбрала для программы черное облегающее макси-платье с разрезом сзади, которое дополнила поясом с массивной пряжкой. Артистка также надела серьги, золотое колье, массивные браслеты и босоножки на каблуках. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж с черными стрелками и красной помадой.

© globallookpress

До этого Скарлетт Йоханссон вместе с супругом Колином Джостом посетили премьеру фильма «Мир юрского периода: Возрождение», которая прошла в Нью-Йорке. В один момент актриса поцеловала в губы своего коллегу Джонатана Бейли, а он обнял ее.

Артистка позировала на красной дорожке в белом макси-платье с глубоким декольте, босоножках и длинных серьгах. Знаменитости собрали волосы в гладкий хвост и сделали макияж в нюдовых тонах. Муж актрисы Колин Джост появился на мероприятии в белой рубашке, костюме и кедах.