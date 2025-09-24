Пять трендов в маникюре

Ухоженные руки — это одна из тех вещей, которая сразу бросается в глаза при встрече. Конечно, можно обойтись без яркого покрытия, но если хочется себя порадовать, то стоит понимать, что популярно этой осенью. Красный MerlotЭто нестареющая классика. Маникюр с разными оттенками красного выбирают сильные женщины, которые не боятся проявить себя. Френч с акцентомТрадиционным френчем удивить кого-то сложно. Мастера придумали новый взгляд на него — акцентные усики. Выглядит ярко и привлекает внимание. Polka DotПростыми словами, это ногти в крапинку. Отлично подойдет для тех, кто предпочитает расслабленный стиль в одежде и легко относится к жизни. Микс металловСмесь разных стеклянных покрытий в этом сезоне можно назвать открытием. Исчезает правило: «не смешивать золото и серебро», этой осенью открыт просто для вашей фантазии. Стиль 90-хЯркие неоновые цвета вроде кислотного зеленого и фуксии никого не оставят равнодушным в этом сезоне. Ольга Волконская в своем блоге пишет о том, что такой дизайн подойдет тем, кто ценит жизнь в любых ее проявлениях. Ранее «ГлагоL» писал о том, какие три вещи ушли из моды этой осенью. Пришла пора заменить приталенные пиджаки свободными фасонами из жесткий ткани.

