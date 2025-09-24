Как понять, какая косметика некомедогенная, и зачем это знать

Некомедогенная косметика — та, что не провоцирует появление черных точек и закрытых комедонов. И это касается далеко не только подростков, кожа может быть склонна к высыпаниям, блеску и расширенным порам в любом возрасте. Но в рекламе или на упаковке можно увидеть громкие обещания, а на практике один и тот же крем кому-то подходит, а кому-то нет. Косметолог Ирина Созинова рассказала, как ориентироваться в составах и текстурах.

Что такое комедогенность на самом деле

Комедоны возникают, когда смесь кожного сала и ороговевших клеток задерживается в порах. Продукт может усилить этот процесс, если слишком плотный, плохо снимается или содержит ингредиенты, которые на вашей коже работают как пленка.

«Важно помнить, что нет абсолютного списка запрещенных веществ. Комедогенность зависит не только от конкретного компонента, но и от его концентрации, сочетания с другими и общей текстуры. Поэтому надпись „некомедогенно“ полезна, но никогда не дает стопроцентной гарантии», — утверждает эксперт.

Смотрим на текстуру и первые строки состава

Для склонной к высыпаниям кожи лучше выбирать легкие форматы. Гели, флюиды, эмульсии, сорбеты, водные сыворотки. В начале списка ищите воду, глицерин, пропандиол, алоэ, а плотные масла и воск в старте состава чаще идут кожам сухим и чувствительным. Если любите масло в уходе, берите те, что чаще переносятся легче — сквалан, масло жожоба, масло семян шиповника. Плотные комбинации с кокосовым маслом, какао-маслом или ланолином часто забивают поры у жирной кожи — это не запрет, но повод быть внимательнее.

Оцениваем продукт по набору вспомогательных компонентов

Хорошо, когда в формуле есть вещества, которые помогают поре «дышать» и держат баланс: это ниацинамид, цинк PCA, пантенол, аллантоин, керамиды, бетаин. Для проблемной кожи мягко работают полигидроксикислоты и низкие концентрации молочной кислоты, они отшелушивают без агрессии.

«Кстати, алкоголь в середине списка не всегда зло, в малых дозах он может облегчать текстуру и испаряется, но если стоит в начале, продукт может сушить и усиливать реактивность кожи. Отдушки и эфирные масла лучше в конце списка или лучше вовсе обойтись без них, особенно если есть воспаления», — подчеркивает косметолог.

Тестируем правильно и следим за гигиеной снятия

Даже идеальная формула может забить поры, если ее не смывать как следует. Декор и SPF лучше снимать в два шага. Сначала щадящее очищение для растворения фильтров и пигментов, затем мягкий гель для умывания. Перед покупкой делаем мини-тест на участке с активными сальными железами, это крылья носа, линия челюсти, висок. Наносим продукт на одну сторону лица десять дней подряд и сравниваем: если появились новые высыпания, а не единичный прыщ на фоне цикла, продукт не ваш.

Строим рутину под особенности кожи

Некомедогенный уход — это не один крем, а схема, в которой все дружит. Утром берем легкую сыворотку увлажнения и SPF с маркировкой «для комбинированной кожи». Вечером мягко очищаем и закрываем уход флюидом или гелевым кремом, один–два раза в неделю добавляем мягкое отшелушивание, чтобы поры не забивались. Если есть воспаления, точечно подключаем средства с азелаиновой кислотой, салициловой кислотой или бензоилпероксидом, но не все сразу. И помним про триггеры вне банок: тугие головные уборы, грязные кисти, телефон, который прижимается к щеке — чистота всех этих вещей и аксессуаров дает коже не меньше, чем новая сыворотка.