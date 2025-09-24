Синди Кроуфорд попала на обложку журнала

Супермодель Синди Кроуфорд показала фигуру в полурасстегнутой рубашке без штанов. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

59-летняя Синди Кроуфорд стала героиней нового выпуска журнала Palm Springs Life Magazine. На обложке супермодель предстала в бежевом тренче на голое тело и черных солнцезащитных очках. Манекенщице уложили волосы в высокий пучок и сделали макияж в нюдовых тонах. На другом фото звезда подиумов предстала в белой полосатой рубашке, черных колготках и серьгах-кольцах. Она стояла в доме на фоне панорамного окна.

© Газета.Ru

В июле Синди Кроуфорд в подкасте модельера Моники Левински пошутила, что нанесла травму своим детям откровенными фотосессиями. Она рассказала, что в их доме висели кадры, на которых она была запечатлена обнаженной. Супермодель отметила, что они с мужем Рэнди Гербером скрывали от детей снимки. При этом манекенщица призналась, что сын Пресли и дочь Кайя относились нейтрально к съемкам матери без одежды.

«Время от времени кто-то из моих детей отпускает комментарий вроде: "Мы просто думали, что это нормально, что твоя мама голая"... Мы не показывали эти фотографии, но, послушай, я уверена, что мои дети травмированы — как и все дети», — сказала супермодель.

Звезда подиумов подчеркнула, что перестала сниматься обнаженной до свадьбы с Рэнди Гербером. По ее словам, она не собирается больше полностью раздеваться перед камерой.