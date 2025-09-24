Наталья Водянова вышла в свет в корсетном платье и бриллиантах

Супермодель Наталья Водянова в платье с корсетом снялась на гала-вечере с шейхой Катара Аль-Маяссой. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Наталья Водянова организовала благотворительный гала-вечер фонда NAKED HEARTS FRANCE, который посетила шейха Катара Аль-Маясса. Супермодель выбрала для мероприятия алое макси-платье, состоящее из кружевного корсета и атласной юбки со шлейфом. Манекенщица дополнила образ украшениями с бриллиантами: серьгами, колье и кольцами. Завершением наряда стали сумка в тон и часы. Звезде подиумов уложили волосы в локоны и сделали макияж в нюдовых тонах.

В августе Наталья Водянова стала героиней новой коллекции российского бренда 12 Storeez. Она снялась вместе с 19-летним манекенщиком Сергеем Кузьминым из Твери, у которого диагностирован аутизм. На одном из кадров супермодель предстала перед камерой в молочном полупрозрачном шифоновом макси-платье и черных высоких кожаных сапогах. Коллега знаменитости позировал в черной футболке, темно-коричневой рубашке, брюках и кедах.