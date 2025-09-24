Семь красных флагов на первой встрече с пластическим хирургом

Первая встреча с пластическим хирургом – это важный момент, от которого во многом зависит успешность предстоящей процедуры и ваше удовлетворение конечным результатом. К сожалению, встречаются специалисты, методы работы которых вызывают сомнения. На что стоит обратить внимание, чтобы не ошибиться?

© runews24.ru

Профессор Тигран Алексанян, главный врач клиники Art Plastic, рассказал RuNews24.ru о настораживающих сигналах, указывающих на отсутствие интереса хирурга к вашей истории и ожиданиям.

«Первая консультация должна быть не просто осмотром и обсуждением стоимости. Это время для глубокого общения с пациентом. Хирург должен тщательно выслушивать вас, понять, какие именно аспекты вашей внешности вызывают недовольство, а также уточнить, каких результатов вы ожидаете от операции. Если врач спешит, перебивает или больше говорит о своих успехах, чем о ваших потребностях, это может быть поводом рассмотреть возможность обратиться к другому специалисту», — поделился хирург.

Второй момент, на который стоит обратить внимание – обещание нереалистичных результатов. Пластическая хирургия, несмотря на ее возможности, имеет свои ограничения. Например, невозможно получить фигуру как у супермодели, просто удалив немного жира.

«Откровенные обещания «сделать из вас звезду», гарантирование идеальных результатов, которые противоречат здравому смыслу и анатомическим особенностям, должны вызвать серьезные подозрения», — предупредил эксперт.

Третье, на что следует обратить внимание, это отсутствие обсуждения рисков и осложнений. Любая операция, даже самая простая, несет в себе определенные риски. Добросовестный врач подробно расскажет о возможных осложнениях, способах их предотвращения и методах лечения, если они возникнут. Если хирург умалчивает о рисках, минимизирует их значимость или утверждает, что осложнений «никогда не бывает», это крайне тревожный сигнал. Он обязан предоставить полную и объективную информацию, чтобы вы могли принять осознанное решение.

Четвертый нюанс – давление и настойчивость. Пластическая операция – это личное решение, которое должно быть принято обдуманно и без спешки. Если хирург оказывает давление, торопит с принятием решения, настаивает на немедленной операции или предлагает скидки, если вы согласитесь прямо сейчас, это повод уйти.

«Пациент должен иметь время на размышления, на то, чтобы собрать дополнительную информацию, проконсультироваться с другими специалистами», – подчеркивает Тигран Алексанян.

Нежелание показывать фотографии «до и после» других пациентов – тоже повод задуматься. Такие материалы – важный инструмент, позволяющий оценить мастерство хирурга и реалистичность результатов. Если врач отказывается показывать своё портфолио, утверждая, что это «конфиденциальная информация» или «нет подходящих примеров», это может свидетельствовать о том, что он либо не имеет никакого опыта, либо скрывает неудачные случаи.

Кроме того, обязательно убедитесь, что у хирурга есть необходимая квалификация, опыт и сертификаты, подтверждающие его право на проведение пластических операций. Не стесняйтесь задавать вопросы о его образовании, опыте работы и количестве выполненных операций. Честный и профессиональный хирург никогда не оскорбиться и не откажет пациенту в просьбе продемонстрировать свои достижения и документы подтверждающие его регалии.

Ещё один сигнал, который должен насторожить на первой консультации – игнорирование ваших вопросов и опасений. Если хирург пренебрежительно относится к вашим вопросам, уклоняется от ответов или демонстрирует раздражение, это говорит о его неуважительном отношении к пациентам. Хороший врач всегда готов ответить на все вопросы, объяснить все нюансы процедуры и развеять ваши опасения.

Помните, что выбор пластического хирурга – это ответственное решение, которое может повлиять на вашу внешность, здоровье и самооценку. Будьте внимательны, обращайте внимание на “красные флаги” и выбирайте врача, которому вы сможете полностью доверять.