Юлия Волкова поделилась редким фото дочери

Дочери Юлии Волковой, солистки группы t.A.T.u, исполнился 21 год. По такому случаю певица трогательно поздравила наследницу в запрещённой соцсети и показала её редкие фото.

© Super.ru

«Моя любовь, моя девочка любимая, доченька. Моя первенница. Сегодня тебе 21. Это миг, мгновение, и ты уже совсем взрослая, мудрая. С днем рождения, моя любовь. Будь самой здоровой и счастливой. Светлого и чистого тебе пути, рядом самых родных и близких друзей, надежных и верных, настоящих. Пусть всё у тебя сбывается и получается. А наша семья всегда рядом с тобой. Люблю тебя очень», — высказалась артистка.

© Super.ru

Певица также отметила, что организовала вечеринку для Виктории.

© Super.ru

В комментариях девушка поблагодарила маму за тёплое поздравление и призналась в своих чувствах.

«Спасибо за жизнь и за то, что ты есть! Люблю очень!» — написала она.

Напомним, Волкова родила Викторию, когда ей было 19 лет. Отцом девочки является бывший охранник певицы Павел. Известно, что мужчина не общается с дочерью.