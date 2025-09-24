Ким Кардашьян поделилась рецептом идеальной фигуры

Американская телезвезда Ким Кардашьян раскрыла секрет идеальной фигуры. Интервью с ней публикует издание Vogue.

© globallookpress

44-летняя создательница бельевого бренда Skims рассказала, что тренируется каждое утро по полтора часа. При этом большое внимание она уделяет силовым нагрузкам.

«Я серьезная тяжелоатлетка, поэтому поднимаю много тяжестей. У меня были проблемы со спиной, поэтому пришлось скорректировать некоторые тренировки, но мне обязательно нужно прорабатывать нижнюю часть тела, чтобы оставаться в тонусе», — объяснила знаменитость.

Помимо силовых нагрузок, Кардашьян включает в тренировочную программу растяжку.

«Я обожаю пилатес. Я замечаю, что если не занимаюсь им хотя бы раз в неделю, то чувствую боль в спине», — призналась звезда.

В то же время бизнесвумен отметила, что не любит танцы и йогу.

«Я сходила на них один раз и уснула», — с иронией заключила собеседница издания.

