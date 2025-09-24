«Думает, что выглядит модно». 75-летняя модель вызвала споры в Сети

Внешность британской супермодели Твигги, прославившейся в 1960-х годах, вызвала споры в сети. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

75-летняя знаменитость посетила показ бренда Burberry в рамках Недели моды в Лондоне. Она предстала перед камерами в черном брючном костюме и белой рубашке с галстуком. Также манекенщица надела лоферы, золотистые серьги и брошь, подвела глаза черным карандашом и сделала маникюр с бордовым лаком.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях. «Выглядит намного старше», «Всклокоченные волосы и эти морщины!», «Костюм ужасный, комичный. Думает, что выглядит модно, но это не так», «Ого! Она все еще такая же милая, как и раньше!», «Всегда выглядела великолепно», «Знаменитость, которая стареет красиво без пластической хирургии», «Выглядит невероятно. Должно быть, очень хорошо следит за собой», — разошлись во мнениях юзеры.

