Онищенко раскритиковал «модельеров-женоненавистников»

Они специально создали такие стандарты из-за своих гомосексуальных наклонностей (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено).

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» академик РАН и бывший главный санитарный врач России назвал нынешних моделей «вешалками», лишёнными форм.

«Избыточная худоба особенно касается девушек, так называемых моделей. Если посмотреть модные показы 60-х или 70-х, то там женщины нормального вида. И смотришь сейчас на этих девушек, красивых очень, но у них уже ненормальная худоба. И это же специально практикуется, потому что все эти модельеры, как правило, женоненавистники и гомосексуалисты. Их женщины не интересуют, и они привели к этой моде. У этих девушек, кроме как вешалками, их не назовёшь, у них нет форм. Но эта избыточная худоба вредна, особенно молодым девочкам. На девушке лежит ответственность вынашивать ребёнка».

Ранее гинеколог Диана Цинцадзе предостерегла планирующих беременность женщин от чрезмерной худобы. Недостаток веса может привести к бесплодию. Также дефицит массы тела влияет на уровень гормонов.