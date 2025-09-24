Косметолог объяснил, как осенью сохранить сияющую кожу

Осенью кожа нередко начинает выглядеть тусклой и уставшей, что является прямым следствием воздействия активного солнца. Для нивелирования проблемы в уход нужно добавить пилинги. Об этом «Газете.Ru» рассказала дерматолог и косметолог бренда Icon Skin Галина Амосова.

© unsplash

«Для возвращения коже сияния и упругости рекомендуется включить в уход пилинги и отшелушивающие средства. Важно "дать дорогу" молодым клеткам, но для этого мало просто сделать пилинг и воспользоваться кислотами — их нужно напитать и хорошо увлажнить, так как кожа после лета сильно обезвожена», — заявила эксперт.

Обладательницам жирной кожи Амосова посоветовала использовать более интенсивные пилинги. Для сухой кожи, как утверждает эксперт, подойдут деликатные средства с увлажняющим и антиоксидантным эффектом, а для чувствительной — мягкие ферментные и поддерживающие микробиом компоненты.

Отдельное внимание, по словам Амосовой, стоит уделить выбору текстур: для жирной кожи предпочтительны легкие некомедогенные средства, для сухой — барьерные, с церамидами и скваланом, для чувствительной — формулы с про- и пребиотиками.

Что касается состояния кожи при наличии дерматологических заболеваний, то здесь ситуация различается в зависимости от их природы. Акне, как пояснила дерматолог, чаще обостряется летом под воздействием жары и УФ-излучения. Аутоиммунные заболевания, например, дерматиты и псориаз, напротив, чаще «просыпаются» осенью из-за активизации иммунитета в сезон простуд.

Амосова заявила, что одной из главных ошибок в уходе осенью является отказ от использования средств с SPF.

«Несмотря на снижение солнечной активности, ультрафиолет по-прежнему оказывает влияние на кожу», – предупредила дерматолог.

Она также посоветовала включать в рацион сезонные фрукты и ягоды — они помогут создать запас витаминов для поддержки организма в осенне-зимний период.

«Осень — время перезапуска ухода за кожей. Если сейчас уделить внимание восстановлению и подготовке к зиме, кожа легче перенесет холодное время года и весенний авитаминоз», — заключила эксперт.

До этого россиянам назвали способ, как убрать морщины вокруг глаз и губ.