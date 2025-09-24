Как убрать морщины вокруг глаз и губ

Флеш-филлеры помогут убрать морщины вокруг глаз и губ. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог для d'Alba Екатерина Анчикова.

© unsplash

«Процедура отлично справляется с мелкой сеточкой морщин вокруг глаз ("гусиные лапки"), мелкими морщинами на лбу или вокруг губ. Она улучшает качество, выравнивает рельеф и текстуру кожи, придает ей здоровое сияние и легкий эффект "влажного" глянца», — заявила эксперт.

Анчикова отметила, что флеш-филлеры можно использовать в довольно молодом возрасте (25-30 лет) для профилактики или как дополнение к классической контурной пластике. По ее словам, процедурой «полируют» кожу после работы с объемными филлерами, чтобы добиться идеально ровного и свежего вида.

Врач также рекомендовала флеш-филлеры во время подготовки к событию.

«Свадьба, выпускной, важные переговоры, фотосессия — если у вас сосуды не расположены слишком близко к поверхности кожи и нет риска получить синяк от укола, то флеш можно делать прямо перед мероприятием», — заявила Анчикова.

Процедура подойдет и обладательницам обезвоженной кожи, поскольку, как утверждает эксперт, такой филлер работает как «напитывающая сыворотка» изнутри, эффект от которой сравним с несколькими неделями интенсивного домашнего ухода.

Анчикова рассказала, что процедура довольно комфортна и быстра и длится около 15-30 минут. Она добавила, что анестезия часто не требуется, так как многие современные филлеры уже содержат в своем составе лидокаин.

«Используется техника микро-папул (мелкие внутрикожные инъекции) или техника линейного туннелирования, когда гель распределяется по ходу движения иглы или канюли. Флеш-филлеры вводятся в средние и поверхностные слои кожи, в отличие от классических плотных филлеров, которые работают на уровне глубокой дермы или подкожно-жировой клетчатки для создания объема. После процедуры возможна небольшая отечность, покраснение, которые проходят в течение нескольких часов», — поделилась косметолог.

Врач заявила, что эффект от флеш-филлеров заметен сразу: кожа становится упругой, гладкой, сияющей, исчезает сероватый оттенок усталости. Результат держится в среднем от 3 до 6 месяцев, в зависимости от метаболизма пациента и выбранного препарата.

