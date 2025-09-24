Деми Мур предстала в медном наряде

Голливудская актриса Деми Мур появилась на публике в медном сияющем платье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

62-летняя Деми Мур стала гостьей премьеры короткометражного фильма Gucci, которая прошла в рамках Недели моды в Милане. Актриса позировала перед фотографами в медном макси-платье, украшенном пайетками. Артистка также надела массивные кольца. Знаменитости уложили волосы и сделали вечерний макияж.

Среди гостей мероприятия также были Гвинет Пэлтроу, Лила Мосс, Серена Уильямс, Анна Винтур и другие звезды.

Несколько недель назад Деми Мур посетила ежегодный гала-ужин Kering Foundation на Неделе моды в Нью-Йорке. Она вышла на публику в облегающем черном платье с разрезом до бедра и высоким горлом. Образ дополнили туфли на высоких каблуках и серьги с камнями. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками.

До этого Деми Мур стала лицом выпуска журнала People. На обложке актриса предстала в изумрудном макси-платье, которое дополнили золотые массивные серьги-кольца и браслет. Стилист уложил знаменитости волосы в локоны, а визажист сделал ей макияж с серебристыми тенями, тушью и персиковой помадой.