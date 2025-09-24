«Я чуть не упала». Блогерша сняла свое лицо и напугала зрителей

Блогерша Лэйлэй (фамилия неизвестна) с никнеймом @witchy.lashes из США сняла лицо крупным планом во время шопинга и напугала зрителей. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

© Lenta.ru

Женщина запечатлела себя в универмаге T.J. Maxx. Она позировала в черном топе с рюшами и П-образным декольте и с распущенными волосами, уложенными волнами. При этом юзерша близко запечатлела измененные черты внешности, в том числе чрезмерно большие скулы и губы.

Ролик набрал 5,2 миллиона просмотров. Пользователи сети оценили внешность блогерши в комментариях. «Ты в порядке? У тебя аллергическая реакция?», «Это маска?», «Я чуть не упала», «Это не может быть правдой», «Я испугалась», «Не уверена, что смогу уснуть сегодня ночью», — заявили зрители.

В августе украинская модель Анастасия Покрищук с самыми большими щеками в мире показала внешность до пластики.