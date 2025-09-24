Звезда сериала «Слово пацана» повторила культовый образ Ксении Собчак

Российская актриса театра и кино Елизавета Базыкина повторила культовый образ нулевых журналистки Ксении Собчак. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летняя звезда сериала «Слово пацана» посетила вечеринку, организованную Собчак. Для мероприятия Базыкина выбрала желтое мини-платье с цветочным принтом. Помимо этого, звезда надела туфли на высоком каблуке, дополнив образ коричневой сумкой-багетом.

«Я давно ждала, когда смогу выпросить у Ксении ее архивное платье тех гламурных времен, и мечтала повторить ее образ!» — подписала артистка.

В апреле Елизавета Базыкина кардинально сменила имидж. Актриса позировала в белых свободных джинсах и желтой футболке-поло напротив зеркала в салоне красоты, демонстрируя новую стрижку.