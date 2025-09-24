Жена Павла Мамаева показала внешность до пластики носа

Жена российского футболиста Павла Мамаева блогерша Надежда Санько показала внешность на архивном фото со словами «нос еще не тронула». Соответствующий пост появился в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя женщина продемонстрировала снимок 17-летней давности. Она позировала на нем в облегающем синем платье с аппликациями в виде цветов. При этом ее распущенные волосы были окрашены в черный цвет.

«Сейчас разбираю вещи и нашла такую фотографию. Мне года 23-24. Выгляжу на 35. Губы уже на максималках. Зато нос еще не тронула, а брови не отрастила», — указала в подписи избранница спортсмена, добавив, что оттенок прядей ее визуально старил.

