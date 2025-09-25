Пять стильных осенних покупок для тех, кому больше 50 лет

Мода приходит и уходит быстро, а деньги сами себя не заработают. Когда популярная вещь становится антитрендом, приходится покупать новинки, чтобы чувствовать себя в обществе гармонично. Но если классика, которая не стареет. Например, классическое кашемировое пальто. В пастельных оттенках вы можете вписывать его и вечерние, и в повседневные образы.

Стеганая куртка — отличный вариант, спасающий от непостоянства погоды. Подойдет для прогулочных, легких образов. Найти что-то более базовое, чем белая рубашка, просто невозможно. В зависимости от того, как вы ее носите, она впишется в любой лук. Прямые брюки — классика на уровне белой рубашки. Подойдет для работы и прогулок, особенно, в сочетании с шерстяным пальто.

Последняя вещь в списке канала «До и после 50-ти» — базовые синие джинсы из качественной ткани. Отлично расслабит образ и впишется в любой свободный стиль.

