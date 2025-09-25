Как вернуть коже здоровый вид после отпуска

Долгожданный отпуск расслабляет дух и тело, а вот кожа лица пребывает в тотальном стрессе. Жаркий сухой воздух, соленая морская вода, хлорированный бассейн, смена климата и режима питания влияют на нее не самым лучшим образом. Как вернуть баланс и помочь коже восстановиться, рассказала «Вечерней Москве» технолог-косметолог бренда косметики ARAVIA Laboratories Ольга Перевозщикова.

Что происходит с кожей

Первым делом на ситуацию реагируют сальные железы. Они начинают функционировать сильнее, пытаясь защитить кожу от обезвоживания, но в итоге это приводит к закупорке пор и появлению воспалений. Верхний слой кожи утолщается, замедляя обновление клеток.

Также при пребывании на открытом солнце нарушаются барьерные функции кожи, начинают активно размножаться Cutibacterium acnes, что усиливает воспалительные процессы. Добавляет проблем и избыточная выработка меланина, вследствие чего могут появляться пигментные пятна.

Ну и самые неприятные моменты — обезвоженность и фотостарение. В ответ на избыточное ультрафиолетовое излучение появляются мелкие морщинки, кожа теряет упругость, становится грубой, утрачивает здоровый цвет.

Что делать

Основное внимание стоит уделить увлажнению и восстановлению барьерных функций кожи. Первый этап — очищение — ни в коем случае не должен быть агрессивным, нельзя использовать скрабы с крупными абразивными частицами. Можно использовать мягкие гели с очищающими компонентами, например фитогель с ниацинамидом. Этот мощный антиоксидант в составе укрепляет кожный барьер, увлажняет и регулирует выработку кожного сала.

Раз в неделю можно пользоваться энзимной пудрой или гоммажем. Например, можно выбрать продукт с экстрактом овса, который успокаивает, смягчает и бережно очищает даже чувствительную кожу. Энзимная пудра также помогает осветлять пигментные пятна, так как мягко отшелушивает ороговевшие клетки кожи. Также для деликатного очищения подойдет энзимный гоммаж для лица с рисовой пудрой и энзимами тыквы.

Хорошо помогает в восстановлении кожи увлажняющая маска с гиалуроновой кислотой. Она предназначена специально для сухой, обезвоженной кожи, нуждающейся в особом уходе. После ее применения кожа становится более увлажненной, гладкой и напитанной.

Завершить уход нужно сывороткой и мягким кремом. Например, хороший эффект дают восстанавливающие сыворотки для лица с астаксантином и мочевиной. Астаксантин — это мощный антиоксидант, повышающий эластичность и тонус кожи, а также защищающий клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами, и UVB- и UVA-лучей. А мочевина — природный увлажнитель и кератолитик, входящий в состав натурального увлажняющего фактора кожи, который эффективно увлажняет даже глубокие слои эпидермиса, делая кожу мягкой и упругой.

Никакого ретинола

Выбирая крем, нужно обратить внимание на состав: гиалуроновая кислота, аминокислоты, церамиды, пантенол и другие физиологичные увлажнители помогут быстрее получить желаемый результат.

При этом в период восстановления кожи после отпуска необходимо сделать паузу в применении «раздражителей», таких как ретинол. Период адаптации кожи к применению ретиноидов обычно сопровождается интенсивным обновлением клеток, что проявляется сухостью, покраснением, шелушением и обострением акне.

Салонные косметические процедуры также должны быть направлены на восстановление баланса кожи, так как на любые агрессивные воздействия кожа может отреагировать гиперпигментацией. Например, можно применять микротоки или фонофорез с использованием увлажняющих компонентов.

Как правило, здоровая кожа восстанавливается после отпуска уже через две недели, и по истечении этого срока можно постепенно возвращаться к привычным, более интенсивным процедурам.

Современная косметика предлагает много активных ингредиентов, способных преобразить кожу: AHA-кислоты, ретинол, витамин C. Однако их неправильное применение может привести к раздражению, сухости, гиперчувствительности и даже ожогам. Как использовать косметику с этими компонентами и не навредить коже, рассказала «Вечерней Москве» косметолог-эстетист Наталья Рябинова.