Александра Бортич сняла штаны на камеру

Белорусская и российская актриса Александра Бортич опубликовала фото в откровенном виде. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 844 тысячи подписчиков.

© Соцсети

31-летняя знаменитость разместила серию снимков, на одном из которых предстала в белом боди с глубоким декольте. При этом звезда сняла на камеру розовые штаны с бедер.

Поверх упомянутых предметов гардероба артистка надела коричневую шубу из искусственного меха. Она собрала волосы в небрежную прическу.

В июле Александра Бортич обнажила грудь на фото с новым возлюбленным. Звезда позировала перед камерой в облегающей футболке и трусах-шортах с завышенной талией.