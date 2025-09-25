Как выбрать идеальный размер джинсов без примерки

Способ выглядит странно, но действительно работает. Блогерша Элизабет Гарсия поделилась простым лайфхаком, который поможет подобрать идеальные джинсы из денима без примерки.

© Чемпионат.com

Для того чтобы определить, подходят ли брюки по размеру, достаточно обернуть их пояс вокруг своей шеи. Если концы ткани свободно соединяются, не растягиваются и не накладываются друг на друга, значит, джинсы сядут идеально.