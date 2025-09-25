Как выбрать идеальный размер джинсов без примерки

Блогер поделилась способом выбрать идеальный размер джинсов без примерки
Способ выглядит странно, но действительно работает. Блогерша Элизабет Гарсия поделилась простым лайфхаком, который поможет подобрать идеальные джинсы из денима без примерки.
Для того чтобы определить, подходят ли брюки по размеру, достаточно обернуть их пояс вокруг своей шеи. Если концы ткани свободно соединяются, не растягиваются и не накладываются друг на друга, значит, джинсы сядут идеально.
Я делаю это, когда мне лень или просто не хочется мерить джинсы, — сказала Элизабет.