Дуа Липа снялась в прозрачной блузе

Британская певица и модель Дуа Липа показала новое фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Lenta.ru

29-летняя исполнительница снялась в черной блузе, прозрачная ткань которой демонстрировала бюстгальтер с мягкой чашкой.

Помимо этого, звезда надела черную кожаную юбку прямого кроя, подпоясанную ремнем с золотой пряжкой. Образ завершили массивный браслет и серьги-кольца.

© Соцсети

© Соцсети

Ранее в сентябре Дуа Липа в откровенном боди станцевала перед публикой. Исполнительница предстала на размещенных кадрах в золотом боди на тонких бретелях, которое подчеркивало ее фигуру.