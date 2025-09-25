Ким Кардашьян опубликовала коллаж из откровенных снимков

Американская телезвезда Ким Кардашьян опубликовала фото в откровенном образе. Соответствующий пост появился в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя предпринимательница разместила коллаж из ее снимков, на котором она продемонстрировала наряды. Так, на одном из них звезда позировала в коричневом костюме, состоящем из свободных штанов и топа на тонких бретелях.

Помимо этого, она надела оголяющий тело лонслив. В то же время знаменитость собрала волосы в гладкую прическу.

Ранее в сентябре Ким Кардашьян снялась топлес для журнала. Предпринимательница представала на размещенном черно-белом снимке, прикрыв одеялом обнаженную грудь.