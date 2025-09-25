Кардинально сменившая имидж Рита Ора снялась в нижнем белье

Кардинально сменившая имидж британская певица и актриса Рита Ора снялась в откровенном образе. Соответствующий ролик появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя поп-исполнительница разместила отрывок нового клипа, в котором предстала в белом нижнем белье. Упомянутый наряд состоял из ультракоротких шортов, бюстгальтера и свободной майки.

Помимо этого, звезда надела гетры в тон, а в качестве обуви она выбрала туфли на каблуках. В то же время знаменитость продемонстрировала окрашенные в блонд волосы.

Ранее в сентябре Рита Ора снялась крупным планом с обнаженной грудью. Поп-исполнительница запечатлела себя в зеркало в откровенном виде.