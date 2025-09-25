Кайли Дженнер показала редкую сумку за $163 000

Звезда реалити-шоу и модель Кайли Дженнер показала, как использует редкую сумку за $163 тысячи в качестве ручной клади. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Кайли Дженнер выложила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото, сделанные во время полета на частном джете. Модель сидела в самолете в светло-сером спортивном костюме. На полу стояла редкая шоколадная сумка из крокодиловой кожи Hermes Birkin. Стоимость аксессуара на сайте Vestiaire Collective, который занимается перепродажей люксовых вещей, составляет $163 тысячи (около 13 690 000 рублей. — прим. ред.).

На прошлой неделе Кайли Дженнер стала лицом нового выпуска журнала WWD. Звезда реалити-шоу позировала в черном мужском костюме с брюками, белой рубашкой и галстуком. Образ дополнили туфли с острым мысом. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали легкий вечерний макияж.

Позже Кайли Дженнер выложила в личном блоге фото, где позировала в розовом латексном бюстгальтере и юбке-карандаш. Ей также сделали укладку с легкими локонами и макияж с акцентом на глазах и румянами на щеках. В кадре бизнесвумен также продемонстрировала маникюр с розовым маникюром.