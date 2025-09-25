Супермодель Наоми Кэмпбелл вышла на подиум в платье с глубоким декольте

Супермодель 1990-х Наоми Кэмпбелл продемонстрировала фигуру в платье с глубоким декольте. Она опубликовала фото и видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

55-летняя Наоми Кэмпбелл приняла участие в показе бренда Dilara Findiloglu. Супермодель вышла на подиум в черном кожаном платье с глубоким декольте, которое дополняли болеро в тон, перчатки, латексные лосины, туфли на каблуках и ожерелья и цепи. Знаменитости сделали объемную укладку и макияж с черными тенями и розовой помадой.

На прошлой неделе Наоми Кэмпбелл стала гостьей премьеры фильма «Битва за битвой», которая прошла в кинотеатре Odeon Luxe в Лондоне. Супермодель предстала перед фотографами в черном макси-платье с вырезами и туфлях на каблуках в тон. Манекенщица добавила к образу клатч, серьги и кольца. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с черными стрелками и розовой помадой.

В августе Наоми Кэмпбелл опубликовала в личном блоге фото, где позировала в черном крошечном бикини и темно-коричневых солнцезащитных очках. Манекенщица также надела браслеты и золотое ожерелье. Звезда подиумов была запечатлена с уложенными в локоны распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Супермодель стояла в бассейне на фоне виллы.