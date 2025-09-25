Названа самая модная верхняя одежда у россиян

Аналитики «Авито» назвали самую модную верхнюю одежду у россиян. Исследование на эту тему попало в распоряжение «Ленты.ру».

Выяснилось, что в последние два месяца на платформе из женской верхней одежды чаще всего покупали демисезонные куртки — на них пришлось 15 процентов продаж. На втором месте оказались зимние куртки и пуховики (14 процентов), а замыкают тройку лидеров шубы (14 процентов).

Кроме того, 14 процентов пользователей в текущем сезоне приобретали пальто. Последними же в пятерке стали трендовые плащи и тренчи (7 процентов продаж). Среди лидеров роста за год — анораки: их стали покупать чаще на 64 процента. Продажи бомберов также выросли на 58 процентов.

В то же время топ мужской верхней одежды несколько отличается от женской. Так, в этой категории по продажам лидируют легкие куртки и ветровки (23 процента). На втором месте — зимние куртки и пуховики (21). Далее идут демисезонные куртки (15), жилеты (9) и бомберы (8).

