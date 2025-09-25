Эксперт ответил, можно ли «реанимировать» старую шубу

Владелица ателье Крапивина: шубу можно восстановить при отсутствии укусов моли
Старую бабушкину шубу можно восстановить, если она не была повреждена молью или влагой. Об этом «Газете.Ru» рассказала основательница премиального мехового ателье AK FURS Алена Крапивина.
«Технически «реанимировать» шубу возможно, если мех сохранил структуру и не поврежден молью или влагой. После диагностики мастера предлагают оптимальный вариант — от легкой реставрации до полного перешива в современный крой», — заявила эксперт.
Крапивина отметила, что восстановление качественной винтажной шубы зачастую выгоднее покупки новой вещи аналогичного уровня. По ее словам, спрос на реставрацию и перешивку винтажных меховых изделий растет год от года.
«Раньше вещь меняли через два-три года, а теперь она остается в доме надолго. Люди перестали стесняться, ушли суеверия вроде «чужое носить нельзя». Я вижу это на наших заказчиках», — рассказала эксперт.
Крапивина объяснила, что сегодня винтажная шуба — не просто предмет гардероба, а эмоциональная связь с близкими.
«Люди не чувствуют дискомфорта. Наоборот, для них такие шубы — часть истории семьи», — отметила основательница ателье.
